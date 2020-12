ROJSTVO DRŽAVE: Pojdimo na volitve!

Pot do prvih demokratičnih volitev leta 1990

Dr. Bojan Balkovec, izredni profesor na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše, da so volitve kot način izbiranja zastopnikov prebivalcev, ki bodo v njihovem imenu odločali o skupnih stvareh, eden od stebrov sodobne demokratične družbe. V socialistični Jugoslaviji so imele volitve drugačno vlogo. Na njih se ni izbiralo, temveč potrjevalo na različnih ravneh preverjene kadre. Samoumevno je bilo, da je ena od osrednjih zahtev ob krhanju socialističnega monolita v osemdesetih letih v vzhodni Evropi tista po svobodnih volitvah. Prvi občutek svobodnih volitev smo pri nas doživeli aprila 1989, ko smo volili člana predsedstva SFRJ iz Slovenije. Do tedaj malo znani politik, sicer delegat v skupščini v Beogradu, Janez Drnovšek, je porazil Marka Bulca, ki ga je podpiral partijski aparat, je zapisal Bojan Balkovec.

Posameznikov, ki se želijo politično angažirati, nič ne ovira, da tega ne bi počeli tudi v sistemu, kjer to pravno ni omogočeno oziroma dovoljeno. Nevarnost lahko pomeni samo politično vodstvo, ki česa takšnega ne bi toleriralo. Formalno je bilo klasično strankarsko življenje v Sloveniji urejeno šele decembra 1989, ko je bil sprejet Zakon o političnem združevanju. "Poleg samega omogočanja političnega združevanja je v organizacijskem smislu veliko spremembo pomenila prepoved delovanja strank v podjetjih in podobnih ustanovah. Je pa omenjeni zakon hipokritsko uporabljal izraz politična organizacija in ne stranka, pač v maniri politične latovščine socializma in seveda za trši del starih struktur lažje prebavljivega izraza organizacija namesto stranka."

Dr. Bojan Balkovec,

izredni profesor na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani

