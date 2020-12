OSEMDESETA: Ustavna osamosvojitev

Pravna pot do samostojne države

Dr. Božo Repe, redni profesor na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše, da je France Bučar nekoč dejal: "Pravo je bilo na naši strani." Glede na ugoden izid osamosvojitve je temu mogoče pritrditi. Tudi sicer je v osamosvojiteljski generaciji zakoreninjeno prepričanje, da je ravnala pravno odgovorno, po ameriško "by the book". No, če bi Jugoslavija obstala, bi bilo pravo na strani federalnih organov. Razlogov za poveličevanje ustavnopravne osamosvojitve Slovenije je več, je zapisal Božo Repe.

Eden glavnih je slovenska obsedenost s pravom in njegovo absolutiziranje, čeprav sta bili slovenska in jugoslovanska ustavna in pravna ureditev pisani v samoupravno-pravniški latovščini, zbirokratizirani, protislovni in večidel deklarativni, kar že samo po sebi onemogoča arbitrarne sodbe, na čigavi strani je pravo bilo. Drugi je želja, da bi bila vloga Slovenije pri razpadu Jugoslavije videna kot absolutno pravičniška, v skladu s tedanjo ustavo, ki so jo drugi menda kršili. "V večini držav namreč enostranske pravice do odcepitve kljub nedemokratičnosti Jugoslavije Sloveniji niso priznavali. Odločujoče evropske in svetovne sile so kljub kasnejšemu mednarodnemu priznanju v tedanjem ravnanju Slovenije videle sebičnost in neupoštevanje interesov drugih jugoslovanskih narodov. "

Dr. Božo Repe,

redni profesor na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani

