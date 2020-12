Bojana Beović napovedala, da sproščanju ukrepov sledi »temeljita zapora države«

STUDIO CITY

"Tega časa, ko bodo trgovine odprte in ko bile odprte šole do tega dela božično-novoletnih počitnic, je zelo malo, dober teden. Ni realno v dobrem tednu ponovno odpreti šole. Za odpiranje šol se je treba v sedanjem času zelo, zelo temeljito pripraviti. Epidemija je v Sloveniji zelo razširjena in šole so v tem primeru seveda tudi del epidemije, zato jih je res treba organizirati na varen način. Mislim, da je v tem primeru bolj smiselno, da so trgovine v teh regijah odprte teh nekaj dni, dober teden. Potem imamo ponovno kar temeljito zaporo države samo z družinskimi druženji."

(Dr. Bojana Beović, glavna vladna svetovalka za epidemijo covid-19, v oddaji Studio City na TV Slovenija)