Kozmetični in frizerski saloni pred šolami

Danes je nov dan

Biti ministrica za šolstvo med pandemijo vsekakor ni enostavno – odločitev, ali naj bodo šole odprte ali ne, je tehtanje dveh slabih scenarijev. A to ne more opravičiti dejstva, da je ministrstvo popolnoma pogrnilo pri podpori vseh vključenih v izobraževalni sistem. Spomnimo, da smo šolsko leto začeli z neživljenskimi navodili, naslednjih par mesecev smo se vsak teden znova spraševali, ali pouk v učilnicah bo, zdaj, ko se mnogi starši pritožujejo o poteku šolanja na daljavo, pa ministrica pravi, da naj težave rešujejo s šolami.

Gre za individualizacijo problemov, ki se dogajajo zaradi nesposobnosti in nedelovanja ministrstva. Medtem ko ministrica zahteva, da nehamo iskati težave, napake in slabe novice, večina (predvsem mlajših) učencev nima šolanja na daljavo, ampak predvsem šolanje od doma, učitelje pa vidijo na klicu le par minut na teden. Da se bo zaradi pandemije povečala neenakost med učenci, je zdaj že jasno. Za to je odgovorna ministrica Kustec, ne glede na to, kakšni so njeni nameni!

