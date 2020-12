»Mislim, da smo vsi že zelo utrujeni od te epidemije«

IZJAVA DNEVA

"Jaz mislim, da smo vsi že zelo utrujeni od te epidemije. Traja dolgo, ukrepi so aktivni zdaj že dva meseca in očitno ne pomagajo dovolj. Iz tega razloga je marsikateremu težko spoštovati ukrepe. Marsikdo se v bistvu več ne obnaša racionalno. Tudi poročanje o sami epidemiji, o dogajanju, o dnevnih številkah je velikokrat pomanjkljivo, napačno, zavajajoče. Ljudje pa smo pač taki, da iz informacij poberemo tisto, kar hočemo slišati in s tem utrjujemo svoje prepričanje, ki pa je velikokrat napačno."

(Luka Renko, pobudnik portala Sledilnik Covid-19, o tem, da so ukrepi za zajezitev epidemije aktivni že dva meseca, zato jih je marsikateremu težko spoštovati; via Val 202)