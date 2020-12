Janković kazensko ovadil pisca in urednika Demokracije

Ljubljanski župan meni, da obstaja sum, da sta oba javno spodbujala in razpihovala sovraštvo do ljudi drugih ras, vzpodbujala nasilje in nestrpnost, ki temelji na rasni, verski in etnični pripadnosti, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju

Zora Janković, ljubljanski župan

© Uroš Abram

Na včerajšnji seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (MOL) je župan Zoran Janković mestne svetnike in svetnice seznanil z vložitvijo kazenske ovadbe zoper Aleksandra Škorca in Jožeta Biščaka zaradi objave besedila z naslovom »Presežki 5« v tedniku Demokracija (3. decembra 2020), saj po mnenju ljubljanskega župana obstaja sum, da sta oba javno spodbujala in razpihovala sovraštvo do ljudi drugih ras, vzpodbujala nasilje in nestrpnost, ki temelji na rasni, verski in etnični pripadnosti, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju.

Na pobudo mestnega svetnika Svetniškega kluba SD Marka Koprivca je nato Mestni svet z 31 glasovi ZA in 8 PROTI sprejel sklep, da se pridruži kazenski ovadbi.

Župan Janković je izpostavil, da je »kot čistokrvni mešanec – po mami Slovenec, po očetu Srb –, ponosen na svoje poreklo in da ostro obsoja kakršnokoli nestrpnost, nasilje in sovraštvo«. Znova je poudaril, da je Ljubljana strpno mesto, v katerem različni živijo v sožitju in se med seboj spoštujejo. »V Ljubljani ni prostora za sovraštvo do drugače mislečih,« je sklenil.

