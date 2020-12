Zaprta vrata urada Varuha človekovih pravic

Danes je nov dan

Živimo v državi, kjer oblastniki individualno obračunavajo s kritičnimi posamezniki tako, da jim jemljejo statuse ali pa jih mečejo na cesto. Na tiste, s katerimi ne morejo obračunati direktno, so se spravili z odlokom, na podlagi katerega jih lahko zaradi izrečenih besed oglobijo za malo manj kot 15 povprečnih slovenskih plač.

Sočasno z ignoriranjem problematike DSO-jev izvajajo smrtonosno pokojninsko reformo (dopustili so, da se je okužila že kar tretjina vseh varovancev!). Za polno mero kot po tekočem traku sprejemajo protiustavne ukrepe – nazadnje denimo včeraj, ko so medobčinsko gibanje pogojili z lastništvom manj kot 4 leta starega pametnega telefona in nameščeno aplikacijo #OstaniZdrav.

Varuh človekovih pravic se je med vsem tem ukvarjal z drugimi problematikami, ki so seveda pomembne, a je hkrati popolnoma "pozabil" na naraščajoče sovraštvo in nestrpnosti v družbi. Ko se je pred tremi dnevi končno oglasil, pa je predlagal, da namesto oblastnikov zamenjamo – ljudstvo!

