Nekorektne prispodobe ministra Hojsa

SOOČENJE DNEVA

Aleš Hojs in Nataša Pirc Musar v Odmevih

© RTVSLO

Včeraj sta v informativni oddaji Odmevi na TV Slovenija nastopila minister za notranje zadeve Aleš Hojs in pravnica Natašo Pirc Musar. Z njima se je o obvezni mobilni aplikaciji pogovarjala voditeljica Tanja Starič. Objavljamo del dialoga.

Aleš Hojs: Poglejte, ko vas policija ali upravljavec ceste pozimi opozori, da je prelaz Vršič zaprt, da je preveč snega in da je pot mogoča zgolj, če si namestite verige, je zadeva zelo podobna. Kdor želi, si bo verige namestil, kdor pa ne, pa tam čez ne bo šel. Že večkrat sem povedal, da nikakor ne želimo nikogar diskriminirati. Tisti, ki so starejši, ranljive skupine, za njih je po našem mnenju bolje, da občinskih mej ne prehajajo, saj je epidemija še vedno na vrhuncu. Povedati je treba tudi to, da ne držijo navedbe v prispevku, dr. Žavberl govori o policijskih pooblastilih, ki nimajo nobene zveze s to aplikacijo in niso v funkciji tega zakona. Nikakor ne moremo govoriti o tem, da bo policist, ko vas bo zalotil, vas bo preveril na občinski meji, po tem, ko ne boste imeli aplikacije, uporabil kakršno koli drugo policijsko pooblastilo, torej, lahko vas bo opozoril, da se obrnete nazaj in vas ne bo kaznoval. Če pa vas bodo našli v občini, v kateri naj ne bi bili in aplikacije ne boste imeli, pa sledi tisto, kar sledi po zakonu o nalezljivih boleznih. Nihče ne bo vpogledoval v telefone, gre za to, da ko na primer prečkate v letališki stavbi (kontrolo), policistu pokažete boarding karto na telefonu. Nihče se ob to ni spotikal. Upam, da bodo kdaj tudi vozniška dovoljenja na telefonih, da bomo s telefonom tudi vozniška dovoljenja kazali policistom. Gre za povsem enako stvar. Pokazali boste, da aplikacijo imate.

Nataša Pirc Musar: Popolnoma zgrešena prispodoba, gospod minister. Verige te varujejo, da ne zdrsneš s ceste.

Hojs: Ravno tako te aplikacija varuje, zato bo okuženost v Sloveniji manjša.

Pirc Musar: Ne, ne varuje tebe osebno. Aplikacija je eden od elementov, ki lahko pripomore k temu, da boste lažje sledili okužbam in da se bom jaz lažje odločila in se šla testirat, če sem bila v bližini okuženega. Tukaj mešate.

Hojs: Torej, aplikacija pripomore, da bo Slovenija bolj zdrava, da bomo epidemijo prej izkoreninili.

Pirc Musar: Poglejte, gospod minister, prispodobe so nekorektne. Tudi na letališču se ti sam odločiš, ko skeniraš QR-kodo, ki jo imaš na svojem mobilnem telefonu. Če nimaš mobilnega telefona, lahko natisneš vozovnico in kodo pokažeš na papirju. Pri tej uporabi aplikacije ljudje, ki je ne morejo naložiti, nimajo alternative. Bistven element načela enakosti je, še enkrat poudarjam, alternativa, drugače diskriminirate tiste, ki do tega ne morejo priti.