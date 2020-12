»Včasih imam občutek, da se norca iz nas delate«

IZJAVA DNEVA

"Bila sem zgrožena, ko sem slišala, da zdaj šali in rute niso več dovoljene za zakrivanje ust in nosa, potem pa ste čez dva dni rekli, da maska zunaj ne bo več potrebna. Včasih imam občutek, da se norca iz nas delate, ker nam ne znate argumentirati. Nikoli nisem slišala argumentov, zakaj je določen ukrep potreben. To vam v komunikaciji manjka, se opravičujem."

(Pravnica Nataša Pirc Musar, na soočenju z notranjim ministrom Alešem Hojsom v oddaji Odmevi na TV Slovenija; via MMC RTV SLO)