VIDEO: Demokracija ali agonija

Debata o začetku konca Jugoslavije

V okviru pravkar zaključenega festivala Sarajevo, ki vsako leto spaja umetnost in politiko, se je na spletu odvila videokonferenca z naslovom Demokracija ali agonija. Na virtualni okrogli mizi, ki jo je vodil Dragan Markovina, so sodelovali kreativni direktor Mladine Robert Botteri, kolumnist, novinar in pisatelj Boris Dežulović ter Andrej Nikolaidis, kolumnist in pisatelj. Pogovarjali so se o letu 1990, pa tudi o dogodkih, ki so vodili do razpada Jugoslavije in dogajanju kasneje.

sRqfqvc9m1o