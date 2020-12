Državni zbor potrdil novi zakon o davku na motorna vozila

Usluga avtomobilski industriji in dobrikanje bogatašem

»Tisti, ki so bili do zdaj bolj obdavčeni, tako imenovani dragi avtomobili, bodo zdaj bistveno manj obdavčeni.« – finančni minister Andrej Šircelj

© Borut Krajnc

Poslanci državnega zbora so danes s 43 glasovi ZA in 17 PROTI potrdili predlog prenovljenega zakona o davku na motorna vozila, ki občutno znižuje obdavčitev predvsem luksuznih avtomobilov. V prvi vrsti gre sicer pri spremenjenem načinu obdavčitve avtomobilov za odziv na dejstvo, da bo z novim letom dokončno prepovedano navajanje podatkov o avtomobilskih izpustih CO2, ki so bili pridobljeni po starem testnem protokolu, ki so ga avtomobilski proizvajalci s pridom zlorabljali in prikazovali bistveno nižje izpuste od tistih v realnem okolju. Ker bi se cene novih avtomobilov z novim letom zaradi bolj realnih podatkov o izpustih bistveno zvišale, država to zvišanje preprečuje z odpustkom pri davku. Davek se znižuje za veliko večino vozil na tržišču, a daleč največ bodo prihranili najbolj premožni, saj bodo denimo pri nakupu 100 tisoč vrednega športnega terenca porsche cayenne plačali kar za cca. 30 tisoč evrov manj davka kot do zdaj. Hkrati s spremembo obračuna davka na motorna vozila zakon namreč tudi ukinja poseben davek na luksuzna vozila.

