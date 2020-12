Epidemija kot poslovna priložnost

Eden največjih zasebnikov v slovenskem zdravstvu Marko Bitenc, tesno povezan s SDS, z izdatno podporo aktualne oblasti izvaja milijonske naložbe na zemljiščih, ki mu jih je sredi epidemije prodala Klinika Golnik

Marko Bitenc

Tudi v času epidemije vlada Janeza Janše ni popustila v svojih prizadevanjih za krepitev položaja zasebnikov v zdravstvu. Četudi daleč največji del bremena spoprijemanja s koronavirusno boleznijo nosijo javni zavodi, ki so zato že dodobra kadrovsko in finančno izčrpani, vlada zamuja s sistemskimi rešitvami na tem področju, obenem pa sredi epidemije vleče poteze, od katerih bodo imela korist predvsem zasebna podjetja na področju zdravstva in sociale. Med njimi si lahko največ obeta poslovni imperij kirurga Marka Bitenca, podpornika Janševe SDS in enega najvplivnejših posameznikov v slovenskem zdravstvu. Pri tem mu izdatno pomagajo tudi vladni prvoborci proti epidemiji covid-19.