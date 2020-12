Janši se mudi

Bo Janezu Janši uspelo zlomiti upor proti njegovi vladi in zavladati, kot je uspelo Orbánu?

Janez Janša je prejšnji teden, sredi epidemije, obiskal Izrael, kjer se je srečal z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem. Ta je po obisku navdušeno dejal, da je Janšev obisk »začetek čudovitega prijateljstva«.

Še pet mesecev mora miniti – vmes bo zima in prišla bo pomlad –, da bo šestim nadzornikom naše največje naftne družbe, Petrola, potekel mandat. To se bo zgodilo sredi aprila daljnega leta 2021. Kdo ve, kaj nas do takrat še vse čaka. V normalnih okoliščinah, s čimer ne mislimo na epidemijo, ampak na upravljalca državnega premoženja in vlado, bi v Petrolu skupščino, tako kot vsako leto, sklicali aprila prihodnje leto. Ker pa očitno okoliščine niso normalne, bo dejansko država skupščino organizirala na vrat na nos sredi božično-novoletnih praznikov, 28. decembra. Na dan, ko bomo državljani osredotočeni na novo zaprtje javnega življenja, bo vlada z mislimi pri novem rokohitrskem političnem kadrovanju v gospodarstvu.