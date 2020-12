Išče se epidemiolog

Slovenija se bo v učbenike vpisala kot primer države, kjer je o epidemioloških ukrepih odločal obramboslovec

Predsednik vlade Janez Janša v nedeljo, 13. decembra, na posvetovanju s člani strokovne skupine za covid-19. Epidemiologov v skupini ni. Na fotografiji je poleg premiera tudi vodja skupine Bojana Beović, ki je v sredo popoldne dejala, »da strokovna komisija ne deluje več«. Minister za zdravje Tomaž Gantar naj bi namreč ustanavljal novo skupino.

Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in Aleš Rozman, direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, na posvetovanju Janeza Janše s člani strokovne skupine za covid-19. Edinega epidemiologa v skupini Maria Fafangla na posvetovanju ni bilo več.

V prvem letniku katerekoli družboslovne ali humanistične fakultete, če ne že prej, te profesorji naučijo, da kulturnih vzorcev ne moreš neposredno prenašati iz enega okolja v drugega. Družbena, kulturno pogojena pravila ravnanja, ki veljajo v kakšni južnoameriški državi, ne morejo veljati v strogi Nemčiji. Enako kot denimo učinkovitost z nadzorom države, ki jo je vpeljala kitajska komunistična partija, pač ne more enako dobro delovati v državah, kjer je svoboda posameznika (in njegova odgovornost) osnovno vezivo družbe. Ne more, kajti družbe in njene zakonitosti so kompleksne stvari, ki jih ne moremo preprosto prezrcaliti v ta ali ona okolja.