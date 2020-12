Kaj počnejo naši prijatelji?

Madžarska v ustavi izključila manjšine

Predsednik madžarske vlade Viktor Orbán

Madžarski parlament je ta teden sprejel zakon in ustavni dopolnili, s katerimi so dodatno omejili pravice LGBTQ+ oseb. Istospolnim parom so zakonsko prepovedali posvojitev otroka, v ustavo dodali, da je spol osebe določen ob rojstvu in ga ni mogoče spremeniti, kar je sprožilo številne proteste transspolnih in interspolnih oseb, ustavo pa so dopolnili tudi z zapisom, da je »mati ženska, oče pa moški«. Dopolnila so sprejeli s 134 glasovi za, 45 proti in tremi vzdržanimi. Orbánova vlada se je za nujno potrebo po spremembah izgovorila na »nove ideološke procese na Zahodu«.

Podobnim poskusom, teorijam zarote o »teoriji spola«, smo lahko v zadnjih letih priča v (skrajno) desnih politikah po vsem svetu, tudi v Sloveniji.

Tatjana Greif iz Sekcije ŠKUC LL opozarja, da je ta »silovita naglica« frontalni napad na LGBTQ+ manjšine, in to »ravno v času, ko zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 ne smejo protestirati«. Dodaja, da gre za ščuvanje k stigmatizaciji in diskriminaciji. »Orbánove ’smernice’ in ’navodila’ slovenskim poslušnežem so grozeče prav v trenutku, ko zagovornik načela enakosti na ustavno sodišče vlaga zahtevo za ustavno presojo družinskega zakonika, ker so pogoji za sklenitev zakonske in partnerske zveze ter pogoji za dostop do skupne posvojitve diskriminatorni, saj delijo ljudi po spolu in spolni usmerjenosti,« je poudarila Tatjana Greif in omenila bojazen, da utegnejo ta »zlovešča navodila« naleteti na plodna tla tudi zunaj madžarskih meja, denimo v Sloveniji.

Nič manj resen ni odziv Lane Gobec iz Legebitre, ki pravi, da je zadnja poteza madžarskih oblasti sicer ne preseneča, saj smo v zadnjem času videli »ogromen pritisk na civilno družbo in nerazumevanje pomena univerzalnosti človekovih pravic«. Ob tem je spomnila na ravnanje z begunci in izgon Srednjeevropske univerze, pri nekaterih spremembah ustave pa opozorila, da bo to pustilo ogromne negativne posledice, še posebej pri transspolnih osebah. »Vse te poteze Madžarske, pa tudi dogajanje na Poljskem, so v popolnem nasprotju z vrednotami Evropske unije (EU). Ostrim besedam evropskih funkcionark in funkcionarjev bodo počasi morala slediti dejanja. Pri nas pa bi koalicijske partnerje oziroma partnerice moralo še posebej skrbeti, da je predsednik vlade v nedavnem intervjuju za madžarski tednik Mandiner hvalil to ’družinsko’ politiko Orbánovega režima,« je dodala.

Res je. Pred nekaj dnevi, natančneje v torek, je slovenski premier Janez Janša na Twitterju delil zapis Višegrada 24, ki madžarske spremembe ustave in novo (izključujočo) zakonsko definicijo družine toplo pozdravlja.

Ustava naj bi v demokratični državi še posebej ščitila pravice manjšin ter vsem državljankam in državljanom zagotavljala enakopravnost in enakost.