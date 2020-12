Kulturni monopoli

V družbi, v kateri vse bolj prevladuje menedžerski odnos do kulture, ne preseneča več nič. Ali si je glasbenica Grimes zaslužila nepovratna sredstva, ki jih delno financira Oddelek za kanadsko dediščino, ali ne, verjetno nikoli ne bomo nikoli izvedeli. Precej zaskrbljujoče pa je, kako so jo mediji v zelo kratkem času iz uspešne umetnice prelevili v zgolj partnerico milijarderja Elona Muska in mamo njegovega otroka. Še bolj problematično je, da se o kulturi vse pogosteje piše samo z rumeno, obenem pa se jo tudi zaničuje.

Vzroke in posledice erozije delovnih in socialnih pogojev (samostojnih) umetnikov in kulturnikov, še posebej v kontekstu globalne pandemije, seveda lahko iščemo v sistemu, ki je usmerjen samo v profit. Kljub pandemiji, v kateri so težave vseh prekarnih delavk in delavcev še bolj potencirane, so sporadične spremembe financiranja in upravljanja v kulturi stalnica, trenutna vlada pa za odpravo svojega glavnega sovražnika uporablja klasično divide et impera strategijo.

