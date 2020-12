Uredništvo | foto: Gašper Lešnik, Borut Krajnc

FOTOGALERIJA: Protest avtoprevoznikov v Ljubljani

FOTO DNEVA

Danes dopoldne so prevozniki s svojimi avtobusi in drugimi večjimi vozili zavzeli mestne ulice, da bi izrazili nasprotovanje vladi, ki se raje posveča kadrovskim, klientelističnim in politikantskim mahinacijam, kot da bi se resnično posvetila strokovnemu reševanju epidemiološke situacije in poskrbela za pomoč prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki so jih zdravstvena kriza in posledični ukrepi najbolj prizadeli.