»Glavna odgovornost za hitro razpadanje vlade je na Janši in njegovi politiki«

"Glavna odgovornost za hitro razpadanje vlade je na Janši in njegovi politiki, ki partnerje postavlja v nelagoden položaj. Izstop Desusa pa še ne zagotavlja alternativne večine 46 poslancev za konstruktivno nezaupnico, nujno ni niti, da bi z domino efektom kmalu sledil še izstop SMC. Vprašanje je predvsem razmerje moči med poslansko skupino in predsednikom in koliko želijo poslanci sploh še nadaljevati politično kariero. Zdi se verjetno, da bomo znova, vsaj začasno, imeli de facto manjšinsko vlado. Na kratek rok se bo okrepila dosedanja dinamika, ko vlada ni zmogla spraviti zakonskih ukrepov skozi državni zbor in se je zato odločala za vprašljive bližnjice v obliki vladnih ukrepov."

(Dr. Luka Lisjak Gabrijelčič, politični analitik, o tem, zakaj je stranka DeSUS zapustila koalicijo Janeza Janše; via Večer)