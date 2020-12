»Poslanci DeSUS so ob rušenju Aleksandre Pivec odkrili svojo veliko moč«

IZJAVA DNEVA

"Poslanci DeSUS so ob rušenju prejšnje predsednice stranke Aleksandre Pivec odkrili svojo veliko moč. A če so tedaj za svoje ravnanje želeli pokritje organov stranke, so v zadnjih dneh poudarjali, da odločitve organov niso dolžni spoštovati. Zatekli so se k določilu ustave, na katero so v preteklosti dosledno pozabljali: da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in da niso vezani na kakršna koli navodila."

(Novinarka Meta Roglič v kolumni, o izstopu DeSUS iz koalicije in o tem, da se njihovi poslanci bojijo predčasnih volitev; via Dnevnik)