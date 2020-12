Plakatna akcija »Petarde? Ne, hvala!«

Na TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji mimoidoče že nagovarjajo mestni plakati s tremi ključnimi sporočili: "Ne meči petard, pokaj raje od smeha!", "Ne meči petard, pokaj raje od zdravja!" in "Ne meči petard, pokaj raje od sreče!"

Že osmo leto zapored se odvija plakatna akcija "Petarde? Ne, hvala!", ki jo pripravljajo pri družbi TAM-TAM. Zaradi situacije, ki nas je doletela v tem letu, so projekt v sodelovanju z agencijo Luna/TBWA zasnovali malo drugače. V preteklih akcijah so bile v ospredju predvsem živali, tokrat pa so to pozitivno naravnana sporočila, ki kličejo k mirnemu zaključku nemirnega leta.

Na TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji mimoidoče že nagovarjajo mestni plakati s tremi ključnimi sporočili: "Ne meči petard, pokaj raje od smeha!", "Ne meči petard, pokaj raje od zdravja!" in "Ne meči petard, pokaj raje od sreče!"

S simpatičnimi sporočili, ki krožijo tudi na družabnih omrežjih, želijo ljudi prepričati k opustitvi pirotehničnih sredstev in prihraniti tako nam kot živalim dodaten stres, tesnobo in trpljenje, ki jih povzročajo glasni poki petard.

Organizatorji dodajajo, da je ozaveščanje letos pomembno tudi zaradi tega, da razne poškodbe, ki jih lahko povzroči metanje petard, ne bodo dodatno obremenile bolnišnic, ki so polne zaradi covida-19.

© Asiana Jurca Avci

Plakatna akcija na prostem spremljajo tudi drugei aktivnosti in promocijski materiali: broške, majice, manjši plakati, televizijski oglasi. Pri ustvarjanju radijskih oglasov in izdelavi animacije sta na pomoč priskočila Hit Radio Antena in Festival Animateka.

Da bi problematiko približali tudi najmlajšim, so pripravili digitalne ustvarjalne liste za otroke. Predloge je pripravil mladinski pisatelj Žiga X Gombač, Ilustracije pa so delo Nie Gombač.

Akciji se vsako leto pridruži več podpornikov, tudi mnogi znani Slovenci, ki se povezujejo s ključnikom #PetardeNEhvala.