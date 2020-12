Janša: »V naslednjih tednih ne potujte v tujino, še posebej ne v države Balkana«

TVIT DNEVA

"V dneh in tednih pred nami se na vsak način izognimo vseh tveganih stikov in stike nasploh omejimo na minimum. Med božičnimi prazniki bodo možni tudi obiski med člani več gospodinjstev, vendar prosimo vse, ki bodo to možnost izkoristili, da se po obiskih samoizolirajo vsaj za 7 dni. Le v primeru izboljšanja bo mogoče vrtce in šole vsaj delno odpreti po praznikih."

"Prosimo vse, da v naslednjih tednih ne potujete v tujino, še posebej ne v države Balkana, ker je epidemiološka slika povsod slaba. Pogoji za vstop v Slovenijo (in večino drugih držav EU v soseščini) bodo med in po praznikih zaostreni."

(Janez Janša, predsednik vlade RS, na Twitterju o ukrepih v času božičnih in novoletnih praznikov)