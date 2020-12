»Ne gre za Karla Erjavca ali Janeza Janšo, gre za Slovenijo!«

Marjan Šarec je odkrito priznal, da v drugačnih razmerah najbrž v LMŠ takšne podpore Karlu Erjavcu ne bi dali. »Vendar ne živimo v normalnih razmerah in treba je narediti vse, kar je v naši moči,« je bil jasen.

Marjan Šarec

© Borut Krajnc

Marjan Šarec, predsednik LMŠ in nekdanji premier, je včeraj na Facebooku objavil obsežen zapis, v katerem je pojasnil, zakaj so se v stranki odločili, da kot morebitnega mandatarja Koalicije ustavnega loka (KUL) podprejo Karla Erjavca, predsednika DeSUS. Šarec je namreč zapisal, da te je te dni prejel precej pozivov, naj Erjavca ne podpre.

"Kot največji opozicijski stranki nam je bilo iz drugih strank dano vedeti, da nas v tem mandatu ne vidijo več kot stranko, ki bi vodila vlado. To smo tudi takoj sprejeli kot dejstvo in zato tudi podprli Jožeta Damijana kot "tehničnega" mandatarja in z njim uskladili tudi program. Izkazalo se je, da kljub izjavam v medijih, da 46 glasov za konstruktivno nezaupnico imamo, jih nismo imeli," je pojasnil Šarec.

Premik se je zgodil s predlogom Karla Erjavca svoji stranki, da izstopi iz vlade, je dodal. "Jasno je tudi, da bo vlada politična, saj za pravo tehnično vlado ni bilo interesa, kljub temu, da sem poleti dal to možnost v razmislek."

"Odkrito priznam, da v drugačnih razmerah najbrž v LMŠ takšne podpore Karlu Erjavcu ne bi dali in bi razmišljali drugače. Vendar, ne živimo v normalnih razmerah in treba je narediti vse, kar je v naši moči," je zapisal Šarec.

"Zdaj je čas, da vsi politiki, ki želimo državi dobro, stopimo skupaj in sestavimo prehodno vlado, ki na državljanke in državljane ne bo gledala kot na grožnjo. Na novo pa se bodo karte mešale čez leto in pol na volitvah. Takrat bodo pa ljudje povedali, kdo bo kje sedel. Ne bodo pozabili, kdo je kako glasoval ob nezaupnici in kdo je žakelj držal do konca."



Marjan Šarec,

predsednik LMŠ

Pojasnil je, da če danes razpišemo predčasne volitve, to v našem političnem sistemu in zakonodaji pomeni, da bomo obstoječo Janševo vlado gledali še pol leta, kar pa po njegovem ni dobro za državo. "Zato je nujna prehodna vlada, ki bo državo pripeljala do konca mandata," je dodal.

V zapisu je opozoril tudi na nesorazmerne ukrepe za zajezitev epidemije, sporne posle glede nakupov medicinske opreme, številna kadrovanja, podrejanje javnih medijev, pa tudi to, da je Slovenija, poleg Severne Koreje, edina država na svetu, ki še ni čestitala novoizvoljenemu predsedniku ZDA Josephu Bidnu.

Dodal je tudi, da je bila medtem dr. Bojana Beović, članica SDS, izvoljena za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije. "V času najhujše epidemije se je imela čas ukvarjati še s kampanjo znotraj zbornice. Zdaj tudi vemo, zakaj. Ker vlada strokovne skupine za covid-19 sploh ni upoštevala, temveč je Janez Janša tako ali tako delal po svoje. Zdaj, ko bo po odstopu ministra Gantarja opravljal še njegovo funkcijo, bo lahko še bolj »učinkovit«," je zapisal Šarec.

Predsednik LMŠ je poudaril, da Janša miru slovenskemu narodu ne more dati, ker tega enostavno ne zna. "Kjer je on, je nemir, so spori, so diskreditacije in predvsem valjenje krivde na druge," je sklenil in še enkrat pozval poslanke in poslance, naj glasujejo za odhod Janeza Janše oziroma za njegovo nezaupnico. "Zdaj je čas, da vsi politiki, ki želimo državi dobro, stopimo skupaj in sestavimo prehodno vlado, ki na državljanke in državljane ne bo gledala kot na grožnjo. Na novo pa se bodo karte mešale čez leto in pol na volitvah. Takrat bodo pa ljudje povedali, kdo bo kje sedel. Ne bodo pozabili, kdo je kako glasoval ob nezaupnici in kdo je žakelj držal do konca," je dodal Šarec.

Zapis Marjana Šarca spodaj objavljamo v celoti.

Zapis Marjana Šarca na Facebooku

© Facebook

Zapis Marjana Šarca

"SAMO NE ERJAVCA!!!"… takšno in podobna pisanja dobivam dnevno po elektronski pošti in v vaših zasebnih sporočilih. No, poglejmo zadeve malo bolj poglobljeno in ne na prvo žogo.

Kot največji opozicijski stranki nam je bilo iz drugih strank dano vedeti, da nas v tem mandatu ne vidijo več kot stranko, ki bi vodila vlado. To smo tudi takoj sprejeli kot dejstvo in zato tudi podprli Jožeta Damijana kot "tehničnega" mandatarja in z njim uskladili tudi program. Izkazalo se je, da kljub izjavam v medijih, da 46 glasov za konstruktivno nezaupnico imamo, jih nismo imeli.

Premik se je zgodil s predlogom Karla Erjavca svoji stranki, da izstopi iz vlade. Jasno je tudi, da bo vlada politična, saj za pravo tehnično vlado ni bilo interesa, kljub temu, da sem poleti dal to možnost v razmislek.

Odkrito priznam, da v drugačnih razmerah najbrž v LMŠ takšne podpore Karlu Erjavcu ne bi dali in bi razmišljali drugače. Vendar, ne živimo v normalnih razmerah in treba je narediti vse, kar je v naši moči.

Če danes razpišemo predčasne volitve, to v našem političnem sistemu in zakonodaji pomeni, da bomo obstoječo vlado gledali še pol leta, kar pa ni dobro za državo. Zato je nujna prehodna vlada, ki bo državo pripeljala do konca mandata.

Ljudje na ulici so mrkih pogledov, prestrašeni, negotovi. Matere, ki komaj preživijo dan, ko delajo za službo, hkrati pomagajo otrokom pri šolanju na daljavo, otroci, ki so zaprti doma med štirimi stenami, samozaposleni, trgovci, obrtniki, ki iz danes na jutri izvedo, kako bo z njihovo dejavnostjo, ljudje, ki so kaznovani za najmanjšo napako pri izvajanju ukrepov, starejši v domovih, ki so bili pozabljeni, šole zaprte, cerkve odprte, ljudje nagneteni v avtomobilih, ker javni promet ni delal, odpiranje trgovskih centrov pred prazniki, da bo ja po praznikih vse okuženo … še bi lahko našteval.

Medtem pa vlada kadruje, bije bitke z mediji, prireja dogodke na katerih zaščitni ukrepi ne veljajo, še vedno ni čestitala (poleg Severne Koreje) Josephu Bidnu, novoizvoljenemu predsedniku ZDA, prodaja Slovenijo Madžarskemu kapitalu, ureja posle z medicinsko opremo svojim…seznam je še veliko daljši.

Medtem je bila dr. Bojana Beović, članica SDS, izvoljena za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije. Skratka, v času najhujše epidemije se je imela čas ukvarjati še s kampanjo znotraj zbornice. Zdaj tudi vemo, zakaj. Ker vlada strokovne skupine za COVID 19 sploh ni upoštevala, temveč je Janez Janša tako ali tako delal po svoje. Zdaj, ko bo po odstopu ministra Gantarja opravljal še njegovo funkcijo, bo lahko še bolj »učinkovit«.

Zaradi vsega navedenega (a tega je še mnogo več), mora ta vlada oditi, Kacinov, Krekov in drugih »mojstrov« ne želimo več gledati. Prehodna vlada bo morala predvsem drugače komunicirati z ljudmi, jim dajati upanje in zopet naseliti mir v medčloveške odnose.

Janez Janša tega miru slovenskemu narodu ne more dati nikoli, ker tega ne zna. Kjer je on, je nemir, so spori, so diskreditacije in predvsem valjenje krivde na druge. 13.marca 2020 je dobil priložnost, a je vse zavozil, celo iz večinske vlade je naredil manjšinsko.

V LMŠ imamo radi Slovenijo in njene ljudi, razumemo dano situacijo, zato bomo storili vse, da vsi skupaj pomagamo prepričati 46 poslancev za nezaupnico in odhod Janeza Janše. Zato še enkrat povem, da bi v nekih drugih časih mirno sedeli in čakali na volitve. A zdaj ni tak čas! Zdaj je čas, da vsi politiki, ki želimo državi dobro, stopimo skupaj in sestavimo prehodno vlado, ki na državljanke in državljane ne bo gledala kot na grožnjo. Na novo pa se bodo karte mešale čez leto in pol na volitvah. Takrat bodo pa ljudje povedali, kdo bo kje sedel. Ne bodo pozabili, kdo je kako glasoval ob nezaupnici in kdo je žakelj držal do konca.

Ne gre za Karla Erjavca ali Janeza Janšo, gre za mnogo več, gre za Slovenijo!

Marjan Šarec,

predsednik LMŠ

**Zapis je bil prvotno objavljen na Facebook strani predsednika LMŠ**