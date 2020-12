S škodo na pomoč

Dries Buytaert

Države v mednarodnih odnosih kot sredstvo mehke moči pogosto uporabijo ekonomske sankcije. S tem ukrepom želijo neko državo osamiti in prizadeti njeno ekonomijo v upanju, da bo država spremenila politiko.

Pred dnevi so ZDA uvedle sankcije proti “zavezniški” Turčiji zaradi nakupa ruskega obrambnega sistema. Turčija bo – v želji po zamejitvi ekonomske škode – posegla po preživetvenih in nevzdržnih politikah, ki bodo še pospešile degradacijo okolja. Ekonomske sankcije seveda niso edini razlog za okoljske probleme prizadetih držav, a predstavljajo ključen katalizator nadaljnje okoljske degradacije.

Čas je, da države poiščejo druge načine mehke moči, ki niso škodljivi do okolja in ki, navsezadnje, ne vplivajo negativno na vsa življenja na planetu. Intelektualci sicer že ponujajo nekatere alternative, vprašanje pa je, ali so tudi države pripravljene postaviti dobrobit ljudi in okolja pred logiko trga. Iz zgodovine je namreč jasno, da na koncu žal vedno nastradajo – nedolžni.

