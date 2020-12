»Vladi očitno matematika ne gre najbolje«

IZJAVA DNEVA

"Dodatek je začetek, je pa absurdno nizek. Vladi očitno matematika ne gre najbolje, študenti smo v tem letu izgubili več kot 75 milijonov evrov prek študentskega dela, 10 milijonov evrov manj je namenjenih za štipendije, izgubili smo vsaj tri milijone evrov pri študentski prehrani, vsako leto bomo izgubili več kot dva milijona za izvajanje obštudijskih dejavnosti za študente, Vlada RS pa nam že drugič letos nameni ukrep dodatka 150 evrov, ki državo stane okoli osem milijonov. Pravično bi bilo, da študente obravnava podobno kot druge skupine in jim nameni več finančnih ukrepov, tisti študenti, ki so utrpeli večji padec prihodkov, bi morali dobiti veliko več kot 150 evrov. Predlagali smo, in to še vedno zagovarjamo, da bi morali študenti, ki si ne morejo privoščiti nakupa računalniške opreme, prejeti 600 evrov subvencije, isto predlagamo tudi za učence in dijake. Odgovor na naše predloge še vedno čakamo ... Vladi sporočam: začnite nas jemati resno!"

(Klemen Peran, predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) ob prejetju PKP 7, ki študentom, enako kot marca, namenja enkratni solidarnostni dodatek v znesku 150 evrov; via MMC RTV SLO)