»Obeti za vladajoče so slabi, saj je na obzorju politična nestabilnost«

IZJAVA DNEVA

"Obeti za vladajoče so torej slabi, saj je na obzorju politična nestabilnost. Celo če bi koalicijskemu trojčku uspelo, da utiša civilno družbo in si podredi vse svoje kritike, in celo če bi bila vladna kampanja proti covidu-19 uspešna (a je primer neuspeha!), se volilni trendi ne bodo spremenili: s tako imenovanimi kriznimi dodatki in turističnimi boni ni mogoče popraviti političnih posledic polnih mrtvašnic, ekonomskega in socialnega opustošenja. Spomin na žrtve, tudi čisto osebno dojete in izkušene, bo premočan, zamere pa prehude, da to ne bi vplivalo na odločitve v volilnih kabinah. Tako kot leta 1992."

(Miran Lesjak, kolumnist, o tem, da je verjetnost predčasnih volitev v trenutni konstelaciji sil še večja kot v primeru dokončnega razpada janšistične koalicije; via Dnevnik)