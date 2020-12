Zorčič spet izvedel SMC piruetko

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič v pismu kolegom ministrom SMC opozarja, naj v vladi zagovarjajo stališča stranke. Mar ni že dovolj teh kvazi uporov, s katerimi bi radi velikaši SMC ostali manj omadeževani?

Igor Zorčič (SMC), predsednik državnega zbora

Pridobili smo pismo predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, ki je na svoje strankarske kolegice in kolege naslovil zapis, v katerem ministrice in ministre SMC opozarja, da ga je informacija o ukinitvni sklada za nevladne organizacije negativno presenetila. Vlada je namreč, kot smo poročali v soboto, v okviru sedmega protikoronskega paketa (PKP 7) med drugim spremenila tudi 28. člen zakona o nevladnih organizacijah (NVO), tako da skladu za razvoj NVO jemlje vir financiranja, in sicer sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje drugih možnih prejemnikov.

"To določbo je v zakon o nevladnih organizacijah leta 2018 vnesla vlada in ministrstvo za javno upravo pod vodstvom SMC, z argumentacijo, da se s tem NVO-jem omogoča sistemsko in neodvisno financiranje. Bolj kot navajanje razlogov, zakaj je SMC takrat uredila financiranje NVO-jev, je zgovorno strankino obveščanje javnosti," v pismu opozarja Zorčič in navaja sporočilo za javnost, ki ga je stranka SMC 20. marca leta 2018 poslala medijem. V slednjem piše, da so nevladnim organizacijam zagotovili podporno podlago za učinkovit, povezan in stabilen razvoj.

"Za 27.500 nevladnih organizacij, kot jih je bilo v Sloveniji registriranih avgusta 2017, smo uspeli celostno in pregledno urediti celoten sektor ter oblikovati sistemske rešitve, ki bodo pospešile njihov razvoj. Nevladne organizacije so eden od stebrov civilne družbe, kar se kaže tako v vključevanju NVO v procese odločanja kot tudi v mrežo izvajalcev storitev, ki delujejo v javnem interesu. A samo učinkovit, povezan in stabilen nevladni sektor lahko pomaga pri družbenemu razvoju, porastu družbene blaginje, kakovosti življenja in socialni varnosti. S ciljem, da se uredi celotni sektor nevladnih organizacij ter zagotovi sistemske rešitve za pospešitev razvoja nevladnih organizacij, so poslanci na 39. redni seji Državnega zbora podprli zakonodajne sistemske spremembe, ki jih je s širokim soglasjem vseh vpletenih deležnikov pripravil pristojni minister Boris Koprivnikar. Na predlog nevladnih organizacij smo s sprejemom Zakona o nevladnih organizacijah zagotovili tudi sistemsko financiranje nevladnih organizacij, z uvedbo t.i. proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij. Proračunski sklad je poseben evidenčni račun proračuna za uresničevanja posebnega namena, ki omogoča stabilen vir financiranja brez možnosti, da bi se ta sredstva uporabljala tudi za druge proračunske potrebe ali pa delile na podlagi politično oblikovanih dogovorov."

Tako piše v pismu, ki ga je SMC javnosti poslala pred pičlima dvema letoma. Zorčič dodaja, da se je dosedanja ureditev izkazala za dobro in da se je stranka lahko z njo leta 2018 upravičeno pohvalila. Zdaj pa ga (v novi koaliciji) ukinja.

"Tako korenit odklon v politiki SMC na enem izmed pomembnih družbenih področjih po moji oceni zahteva temeljito predhodno razpravo na organih stranke. Nezaslišano se mi zdi, da o tem ne na stranki, ne v poslanski skupini ni bilo nobene razprave in da ste s takšnim rokohitrskim in lahkomiselnim odločanjem o zakonu postavili pod vprašaj konsistentnost politike in tudi kredibilnost naše stranke. Nenazadnje o drugačnem financiranju NVO-jev se nismo dogovorili ne v koalicijski pogodbi, prav pa to nima nikakršne zveze z epidemijo covid," v pismu ministricam in ministrom SMC poudarja Zorčič, ki zapis zaključuje s stavkom, da kot strankarski kolega na naslovljene apelira, da v vladi zagovarjajo politična stališča stranke, "ne pa stališč raznih vladnih in drugih svetovalcev".

Igor Zorčič

Čeprav se bodo v naslednjih dneh poslanci in ministri SMC trepljali po lastnih prsih, da so uspeli ubraniti vire financiranja za slovenski nevladni sektor, velja opomniti, da je včeraj nezadovoljstvo zaradi sprememb financiranja izrazila Rimskokatoliška cerkev, ki je dejansko prek svojih organizacij največji prejemnik teh sredstev. Vlada Janeza Janše pa je nezadovoljnim škofom res prisluhnila.

Pretekli teden se je Janša na ločenih srečanjih srečal tako s Počivalškom kot z Zorčičem. Zlasti slednji je od tega sestanka naprej spet trden podpornik Janeza Janše, tovrstna javna rožljanja so prejkone namenjena izboljševanju javne podobe pri tistih, ki so SMC dejansko volili.