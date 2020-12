Naslovnica jutrišnje Mladine: ROJEN JE ODREŠENIK!

MLADINA 52 2020

Jutri izide nova Mladina! Ta in prihodnji teden izjemoma v sredo, tik pred prazniki. Naslovno ilustracijo je zakrivil Prešernov nagrajenec in naš hišni karikaturist Tomaž Lavrič. Priskrbite si svoj izvod že 52. letošnje številke Mladine, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani od srede, 23. decembra, dalje. #Mladina52

Dostavimo tudi na dom! Več informacij o naročnini na Mladino na tej spletni povezavi. >>

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.