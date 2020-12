Pogovoriti se moramo o cepljenju

Medtem ko se svet pospešeno pripravlja na masovno cepljenje proti koronavirusu, so ponekod prvi zdravstveni delavci in pripadniki ranljivih skupin cepivo že prejeli. Izzivov z implementacijo in stanjem zalog je precej, a glavna skrb se skriva drugje.

Študije namreč kažejo, da mora biti za doseganje čredne imunosti cepljenega najmanj med 60 in 70 odstotkov prebivalstva, vendar pa je delež tistih, ki so cepivo pripravljeni prejeti, tako v Evropi kot v Sloveniji manjši. Javnomnenjske raziskave tako navajajo, da se namerava cepiti le slaba polovica slovenskih anketirancev.

Čeprav o cepivu proti koronavirusu vemo več kot o kateremkoli drugem prej, so družbena omrežja polna teorij zarot, med ljudmi pa vlada negotovost. Zato je ključnega pomena strateško komuniciranje, ki mora v prvi vrsti izobraževati in pomirjati. A glede na to, da so prioritete vlade razpete med uničevanje nevladnih organizacij in deljenje bonbončkov, se zdi, da so tako "nepomembne" dejavnosti pač drugorazredna tema.

