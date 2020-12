Policisti bodo 11. januarja stavkali: »Dovolj nam je!«

Policijski sindikat Slovenije za 11. januar ob 7. uri napovedal začetek stavke

Plakat, ki poziva k stavki

© Policijski sindikat Slovenije

Policijski sindikat Slovenije je za 11. januar ob 7. uri napovedal začetek stavke. Po mnenju sindikata naj bi vlada namreč neposredno kršila del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v zvezi z neodvisno primerjalno analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice.

Zakaj je policistom dovolj, so zapisali na svoji uradni spletni strani v obliki številnih dokumentov.

"Zaradi uresničevanja ekonomskih in socialnih pravic ter interesov iz dela vseh uslužbencev policije, Policijski sindikat Slovenije k pridružitvi stavki vabi tudi Sindikat policistov Slovenije."

Navodila o izvajanju stavke bodo stavkajoči prejeli pred začetkom izvajanja stavkovnih aktivnosti. Vsem policijskim uslužbencem, ki bodo stavkali v skladu s Stavkovnimi navodili Policijskega sindikata Slovenije bodo, ne glede na članstvo v Policijskem sindikatu Slovenije, zagotovili ustrezno pravno zaščito.

