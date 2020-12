FOTO: Množično testiranje

Objavljamo seznam lokacij in prve fotografije s Kongresnega trga v Ljubljani

Kongresni trg, Ljubljana

© Gašper Lešnik

Na Kongresnem trgu v Ljubljani od danes spoteka množično testiranje na covid-19. Testiranje je napovedano v vseh mestnih občinah in še treh krajih po Sloveniji, po novem tudi v Slovenski Bistrici.

Množično testiranje na covid-19

© Gašper Lešnik

Ljubljana - na Kongresnem trgu danes od 8. do 17. ure, prav tako 23. in 24. 12., v Vilharjevem podhodu pa 23. 12. od 10. do 17. ure in 24. 12. od 10. do 15. ure.

Celje - v dvorani Golovec, danes od 10. do 17. ure, 23. 12. od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Maribor - pri dvorani Tabor, 23. in 24. 12. od 8. do 17. ure.*

Novo mesto - v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, danes od 10. do 17. ure, 23. 12. od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Nova Gorica - na Kidričevi cesti 7 (drive-in oblika), 23. 12. od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Murska Sobota - v drevoredu Martina Luthra, danes od 11. do 17. ure, 23. 12. od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 13. ure.

Velenje - na Titovem trgu, 23. 12. od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Ptuj - na parkirišču pred zdravstvenim domom, od 22. do 24. 12. od 9. do 17. ure.

Lenart - na covid točki pred zdravstvenim domom, od danes do 24. 12. od 8. do 15. ure.

Sevnica - v zdravstvenem domu, danes od 12. do 17. ure, 23. 12. in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Slovenj Gradec - v športni dvorani, 26. 12. od 9. do 17. ure.

Koper - na parkirišču nogometnega stadiona (drive-in oblika) 28. in 29. 12. od 9. do 17. ure.

Kranj - v šotoru na Slovenskem trgu, od 28. 12. do 31. 12. od 9. do 17. ure.

Slovenska Bistrica - na parkirišču pri telovadnici na Partizanski ulici 35 (drive-in oblika), 4. in 5. 1. 2021 od 8. do 17. ure.

Kongresni trg, Ljubljana

© Gašper Lešnik

Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati.