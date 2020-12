Ali lahko Karl Erjavec postane predsednik nove slovenske vlade?

Nastajanje alternative

Karl Erjavec - na začetku leta je nepričakovano odletel s funkcije predsednika stranke DeSUS, konec leta pa se vrača kot kandidat za predsednika nove vlade. Karl Erjavec je napovedal, da bo kandidiral za mandatarja le v primeru, če bo imel 46 poslanskih podpisov, kolikor jih je potrebno za uspeh konstruktivne nezaupnice. /

© Borut Krajnc

Da bi bolje razumeli, kdo je Karl Erjavec in zakaj možnost, da postane slovenski premier, ni tako nemogoča in sporna, se moramo za hip vrniti v čas, ko je stopil na slovensko politično prizorišče. V leto 2005 torej, ko je postal predsednik stranke DeSUS. Erjavec je bil v politiki že prej, že leta 1990 je bil v Kranju aktivni član krščanskih demokratov, a očitne politične kariere ni naredil, saj je bil pravnik, zaposlen v Uradu varuha človekovih pravic, ki ga je sredi devetdesetih let vodil Ivan Bizjak. Ko je ta kasneje postal pravosodni minister, je bil Erjavec njegov državni sekretar, nekaj časa ga je celo nadomeščal, ker se je Bizjak poškodoval med gorskim kolesarjenjem. Erjavec je takrat še razmišljal, kaj naj dela, kje bi bilo zanj najbolje, najprej je bil član krščanskih demokratov, nato se je spogledoval s SLS in LDS in nazadnje, maja 2005, postal predsednik stranke DeSUS. Takrat je že bil minister za obrambo v prvi Janševi vladi.