Malo streljanja v prazno, malo pa v koleno

PKP7 prinaša množico všečnih, ideoloških ukrepov, značilnih za predvolilna obdobja

Sveče v opomin oblastni nesposobnosti v boju z epidemijo

© Željko Stevanić

V zadnjem, sedmem svežnju protikoronskih ukrepov (PKP7) je vlada predvidela zvrhan kup pomoči različnim kategorijam prebivalstva, posejane brez kakršnegakoli koncepta. Ukrepi so sicer všečni, do 300 evrov enkratne pomoči bodo dobili upokojenci z nizkimi pokojninami, do 200 evrov velike družine … Toda zakaj? V primerjavi z drugimi državami EU je v Sloveniji koronska kriza najbolj prizadela mlade, ki so bili ujeti v prekarnih delovnih razmerjih. Povečanje brezposelnosti med mladimi do 25 let je pri nas med največjimi v uniji. Poleg njih je kriza seveda najbolj udarila kulturnike, pri katerih se je združilo več negativnih posledic. To so povečini prekarci, odvisni od projektnega dela, hkrati pa je država med epidemijo kulturne dejavnosti prepovedala. A eden največjih stroškov sedmega svežnja protikoronskih ukrepov bo pomoč zaposlenim – ti bodo spet dobili 200 evrov.