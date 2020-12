Banksterji, svete krave?

Pravne in politične posledice izgubljene tožbe zaradi sanacije bank

Boštjan Jazbec

© Borut Krajnc

Pred dobrim letom smo v Mladini objavili dokumente in dokaze, ki so jih slovenski kriminalisti leta 2016 zasegli v Banki Slovenije med preiskavo sanacije bank leta 2013. Med dokumenti denimo najdemo elektronska sporočila predstavnikov evropske komisije, v katerih so ti slovenski strani svetovali, naj država bančne uredbe in zakone piše bolj površno in nekako v smeri, da bo banke laže spravila v stečaj. Najdemo metodologijo vrednotenja nepremičnin v Sloveniji, ki so jo uradniki komisije vsiljevali naši državi. Po mnenju več slovenskih institucij je bila napačna in nezakonita. Kljub temu so jo v Bruslju zahtevali. Nazadnje najdemo še kopico elektronskih sporočil vpletenih iz Slovenije, zaposlenih v Banki Slovenije, NLB, na ministrstvu za finance, iz katerih izhaja, da so se vsi po vrsti zavedali, da so izračuni bančne luknje v nasprotju z veljavno metodologijo in zakonodajo in da bodo velike težave s »knjiženjem rezultatov«. Zato so iskali načine, kako legalizirati nezakonito početje – če povzamemo.