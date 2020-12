Črna knjiga nezakonitih vračanj

Izšla je velika knjiga, v kateri je prikazano sistematično nasilje nad migranti na tako imenovani balkanski poti

Črna knjiga nezakonitih vračanj

© Borut Krajnc

»Nihče poslej ne bo mogel več reči, da se to ne dogaja,« je na virtualni tiskovni konferenci ob predstavitvi Knjige nezakonitih vračanj (The Black Book of Pushbacks) dejala Malin Björk, švedska evropska poslanka iz vrst levice (GUE/NGL). Gre za prvo takšno publikacijo. Obsega več kot 1500 strani in prikazuje brutalno nasilje, ki so ga nad več kot 12.600 ljudmi izvajali uradni organi na mejah držav na balkanski poti. Med drugim so natančno popisani tudi 128 primerov izgonov iz Slovenije in verižna vračanja iz Italije.