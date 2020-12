Zavržena generacija

Vladna miloščina za študente

Protest mladih pred državnim zborom

© Borut Krajnc

Vlada je socialne in duševne stiske študentov večinoma spregledala, kar lahko sklepamo tudi po tem, da je za njihovo blaženje namenila samo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, ki je bil izplačan aprila. Ob tem so številni študenti opozarjali, da ta nikakor ne more učinkovito rešiti njihovih stisk. Vlada zdaj, po več kot pol leta, namerava študentom ponovno pomagati – predlog sedmega protikoronskega zakona (PKP 7) namreč za študente predvideva izplačilo dodatka v enaki višini kot prej.