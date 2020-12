Rdeča zvezda izpolnjuje želje

Izolski jadralec Jure Orel in ekipa v podjetju CleanSport so zasnovali projekt z imenom »Moja zvezda«

Dva evra za dobrodelne namene

© Moja zvezda

Izolski jadralec Jure Orel in člani njegove ekipe v podjetju CleanSport, specializiranem za jadralna doživetja, so zasnovali projekt z imenom »Moja zvezda«. Pravijo, da želijo spodbujati pozitivno vzdušje in vrednote, zato so začeli izdelovati zapestnice z rdečo zvezdo, ki naj bi nosilce vsak dan opominjala na solidarnost. To ni edini namen zapestnice, saj del izkupička od prodaje namenijo za uresničevanje sanj mladih talentov; dva evra od vsakega prodanega kosa namreč romata v malho otroških sanj pod okriljem Palčice Pomagalčice.

Pri Moji zvezdi se zavedajo, da je lahko šport draga dejavnost, še posebej takrat, ko se dvigne na profesionalno raven. Te finančne obremenitve številni starši v Sloveniji ne zmorejo, brez sponzorjev je težko financirati kariero mladega športnika ali športnice. Jure Orel tudi pri jadralstvu opaža, da izgubijo veliko mladih, ko starši naenkrat, ob prehodu na tekmovalno raven, ne morejo več kriti stroškov.

Dobrodelni izkupiček ni namenjen zgolj mladim športnikom, temveč vsem mladim, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih ciljev in želja, tudi tistim, ki niso iz družin v hudi finančni stiski.

A rdeča zvezda se lahko v teh časih zdi kot provokacija, predvsem za tiste, ki bi radi izničili njeno pomembnost. Zakaj torej ravno rdeča? Jure Orel je pojasnil, da zato, ker simbolizira srce in dobrosrčnost, pa tudi ker se smiselno poveže s pionirsko prisego, »pozitivnim spominom iz preteklosti«. V slednji se, tako Orel, pionirček nikjer ne zaobljubi, da se bo šel politiko, temveč da bo »zvest prijatelj, dober človek ter da se bo boril za pravico in mir«.

»Svet je lep, če si človek do ljudi,« je citat pesnika Toneta Pavčka, ki so ga pri Moji zvezdi izpostavili na svoji spletni strani www.moja-zvezda.si.