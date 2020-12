Vsi mi smo indijski kmetje

Randeep Maddoke / Wikimedia Commons

V senci pandemije se je v zadnjih tednih v Indiji odvijala državljanska nepokorščina epskih razsežnosti, saj je 250 milijonov ljudi protestiralo proti reformi kmetijstva.

Kmetijstvo predstavlja vitalen del indijskega gospodarstva. Sektor zaposluje več kot 50 % delovno aktivnega prebivalstva. A položaj indijskih kmetov je, milo rečeno, slab – zgodovinsko so podvrženi izkoriščanju, vladni ignoranci, močno odvisni od namakanja, zadnja leta pa žonglirajo še s posledicami klimatskih sprememb. Žal zato ne preseneča, da je prav med indijskimi kmeti stopnja samomorov izredno visoka. Vlada v zadnjih desetletjih za izboljšanje položaja pridelovalcev hrane ni storila ničesar, zakonodaja, ki jo trenutno želi sprejeti, pa po mnenju kmetov in sindikatov slabša njihov položaj in odpira prostor za dodatno izkoriščanje s strani korporacij.

Proti Amazonu ali reformam kmetijstva – jasno je, da se svet vse bolj množično upira neoliberalnim reformam, ki jemljejo večini in dajejo manjšini. Gremo naprej!

