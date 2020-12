Danes v parlamentu žurka – Kučana protestno ne bo

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan je dejal, da ga danes v parlament ne bo, ker ne ve, »zakaj bi naj nekaj, kar je prepovedano državljanom, bilo dovoljeno politikom«

Milan Kučan, prvi predsednik republike, bo danes raje ostal doma

Vlada je v ponedeljek sprejela pravila, ki se jih moramo državljani držati med prihajajočimi prazniki. V času božiča, od 24. decembra od 12. ure pa do 25. decembra do 20. ure ter na silvestrovo od 31. decembra od 12. ure pa do 1. januarja do 20. ure, bo dovoljeno gibanje tudi med občinami, v zasebnih prostorih pa se bo lahko zbralo do največ šest odraslih iz največ dveh gospodinjstev.

Notranji minister Aleš Hojs je bil ob tem precej pokroviteljski. Izrazil je pričakovanje, da ne bo prišlo do zapletov: »Stvari so relativno enostavne, tudi dovolj jasno pojasnjene. Verjamem, da bodo vsi, ki se bodo na zasebni obisk odpravili, to, kar je nekako napisano, zapovedano, tudi upoštevali,« je dejal. Policijska ura, oziroma »epidemiološka ura«, kot jo uradno imenuje vlada, pa bo veljala še naprej, saj, je dejal Hojs, bi ljudje sicer izkoriščali sprostitve za širša druženja: »V kolikor bi odpravili omejitev gibanja v nočnem času, sem prepričan, da bi mnogi stali ob 23. uri, ob polnoči, ob 1. ali pa ob 2. uri zjutraj na kakšnem mestnem trgu, to pojasnjevali s tem, da odhajajo ali prihajajo k svojim sorodnikom, kar bi bilo seveda več ali manj jasno očitno izigravanje odloka,« je dejal,

Tako je z ljudmi, ki iščejo bližnjice. Kako pa je s politiki? Dejansko lastna pravila izigravajo v vladi, čemur bomo priča že danes. Čeprav veljajo danes glede druženja še strožji ukrepi, bodo v parlamentu zvečer priredili zabavo. Slavnostno sejo parlamenta ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

V času strogih omejevalnih ukrepov so tja povabili več deset častnih gostov. Mnogo jih je sicer zgroženih nad dogodkom vabilo zavrnilo, med njimi po naših informacijah nekdanja predsednika republike Danilo Türk in Milan Kučan. Slednji nam je potrdil informacijo, da ga danes v parlament ne bo, razlog, nam je dejal, pa naj bi bil v tem, ker ne ve, »zakaj bi naj nekaj, kar je prepovedano državljanom, bilo dovoljeno politikom«.

Aktualni predsednik republike Borut Pahor ima očitno drugačno mnenje, saj je njegova udeležba napovedana. Zakaj je vlada zabavo organizirala kljub stanju, pa je sicer tudi očitno. Glavni govorec bo namreč tokrat predsednik vlade Janez Janša. In ker bo njegovo govor v živo prenašala RTV Slovenija, priložnosti očitno ni hotel izpustiti iz rok.