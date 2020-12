Upravno sodišče ugodilo tožbi Zdenke Badovinac

Dolgoletna direktorica Moderne galerije se je odločila tožiti ministrstvo za kulturo zaradi prirejanja javnih razpisov ter kršenja človekovih pravic in svoboščin

Zdenka Badovinac

© Uroš Abram

Zdenka Badovinac, dolgoletna direktorica Moderne galerije, se je odločila tožiti ministrstvo za kulturo zaradi prirejanja javnih razpisov ter kršenja človekovih pravic in svoboščin. V ponedeljek, 21. decembra, je Upravno sodišče Republike Slovenije ugodilo v njen prid in odločilo, da se odločba o imenovanju Roberta Simoniška na mesto v.d. direktorja Moderne galerije razveljavi, saj je bila ta preveč pomankljiva, ministrstvo pa ji je dolžno povrniti stroške sodnega postopka v višini 285 evrov.

Poleg zahteve po razveljavitvi odločbe ministrstva, je Badovinac ministrstvo tožila tudi za kršitev načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave Republike Slovenije. Tožnica je namreč prepričana, da »je bilo imenovanje novega vršilca dolžnosti direktorja zavoda izvedeno brez preverbe izpolnjevanja pogojev za mesto vršilca dolžnosti direktorja zavoda«, pogoji v javnem razpisu pa so bili omiljeni, »da bi se na razpis lahko prijavili politično primerni kandidati«.

S tožbo je hkrati vložila tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe, saj navaja, "da ji nastaja težko popravljiva škoda", ker "zaradi politične neprimernosti nima nobenih možnostih za imenovanje na mesto direktorja zavoda." Hkrati predlaga, da se pri ugotavljanju primernosti kandidatov ne upošteva na novo postavljenih, olajšanih pogojev ministrstva.

Kot ugotavlja upravno sodišče, spodbijana odločba o imenovanju Simoniška na mesto v.d. direktorja Moderne galerije ni vsebovala obveznih sestavin po 214. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP): "O strokovnih kvalifikacijah imenovanega vršilca dolžnosti za direktorja javnega zavoda Moderna galerija kot institucije nacionaknega pomena v obrazložitvi izpodbijane odločbe ni prav nobenega podatka ali ugotovitve."

Na podlagi nepopolnosti odločbe tako tudi ni bilo mogoče presojati o njeni zakonitosti, zaradi česar jo je sodišče razveljavilo in zadevo vrnilo toženi stranki v ponoven postopek. O kršitvi načela enakosti pred zakonom sodišče ni odločalo, saj to zaradi odpravitve izpodbijane odločbe niti ni bilo mogoče. Iz istega razloga izhaja, da je sodišče zavrglo tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe, saj tožnica zanjo po razveljavi odločbe nima več pravnega interesa.

Badovinčevo je po izteku mandata lansko leto sicer že poskušal zamenjati Zoran Poznič (SD), zdaj pa se je ministru za kulturo Vasku Simonitiju njena odstranitev zdela tako nujna, da je zavoljo nje celo prilagajal razpisne pogoje. Pri zadnjem je tako spreminjal ustanovitveni akt galerije v delu, ki zadeva izkušnje direktorja, in te znižal tako, da univerzitetna izobrazba s področja dela javnega zavoda ni več nujni pogoj.

Simoniti je nato na mesto v.d. direktorja imenoval umetnostnega zgodovinarja, komparativista ter pesnika Roberta Simoniška. Zaposleni v Moderni galeriji so ob njegovem imenovanju objavili javno pismo, v katerem so zapisali, da so bili ob njegovem imenovanju "začudeni in neprijetno presenečeni". Simonišek po njihovem mnenju nima dovolj izkušenj na področju vodenja javnega zavoda, ki se je sredi epidemije znašel v hudi stiski. Obenem se bojijo, da se je pri imenovanju šlo za "poskus prejudiciranja izida aktualnega razpisa«"