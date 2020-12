Uredništvo | foto: Gašper Lešnik

Koncertna smreka na Kongresnem trgu

Odrska konstrukcija v obliki smreke kot opozorilo na pozabljeni prireditveni sektor

Včeraj je na Kongresnem trgu zasvetila nenavadna odrska konstrukcija, ki so jo od jutra do večera gradili delavci, ki sicer postavljajo odre po vsej Sloveniji. Unikatni objekt, ki bo na trgu stal do konca leta, opozarja na težave vseh zaposlenih v prireditvenem sektorju. Ta je v začetku marca prvi zaprl svoja vrata, zato je njegova prihodnost še vedno negotova.

12 metrov visoko konstrukcijo si je zamislil oblikovalec luči Črt Birsa (Blackout), postavitev pa je organiziralo društvo MiDelamoDogodke.