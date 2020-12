»Pohlevnost Janševih žensk je strašljiva«

IZJAVA DNEVA

"Pohlevnost Janševih žensk, tistih treh (poleg Kustečeve še ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, Pivčeva se je medtem že sama izgnala), ki so smele sedeti pri vladni mizi in se tiho nasmihati, je strašljiva. V času, ko ženske od ZDA do Argentine, od Belorusije do Poljske bijejo resne boje zoper prikrito in razkrito mizoginost, od fizičnega do psihičnega nasilja in prepovedi splava, od uboja značaja do slabše plačanega dela in še vedno pretežno moških odločevalcev na vseh ravneh, sta Simona Kustec in Lilijana Kozlovič trdno zasidrani v srednjeveško podrejeni vlogi žensk, do Janše, Počivavška, Hojsa…, čistilki, ki pomivata njihovo gnilo politiko. Ženski, ki vesta, kaj je njuna vloga: ne-mišljenje, potrpežljivo prenašanje poniževanj, zgolj blaga opozorila o napakah, zmanjševanje in prikrivanje škode, ki nastaja, v javnosti pa ustvarjanje podobe o lepi duši in pridnem delu."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko, o tem, da sta Simona Kustec in Lilijana Kozlovič trdno zasidrani v srednjeveško podrejeni vlogi žensk, do Janše, Počivalška, Hojsa, čistilki, ki pomivata njihovo gnilo politiko; via Dnevnik)