Druže Twito, mi ti se rugamo

Twito sledilnik

Iz primeža odvisnosti se je težko izviti, najsi gre za zlorabo substanc ali destruktivno vedenje. Pregovorni prvi korak je priznanje, da imamo problem. Ne Toninu, ampak samemu sebi.

Janša ima veliko problemov. Preganjajo ga lovke globoke države, NVO in kulturniki, laži o njem širijo domači in tuji novinarji, sodišča ga po krivem obsojajo, javnost nepošteno kritizira, opozicija mu nagaja.

Janša ima veliko problemov, a izvornega, ki šele porodi vse nadaljnje, ne zmore prepoznati: živi v fantazmatskem svetu. Je veliki osvoboditelj Slovenije in oče države, narodni heroj, pogumni sin, ki nas rešuje pred koronavirusom, ter lucidni kiberduh, ki poveljuje Twitter vojski. Janša je troedini bog: on je oče, sin in sveti duh.

A ni bolj tragikomičnega prizora od tega, ko v boga verjame le še on sam, ni bolj patetične podobe od trola, ki želi biti ljubljen. In ni večjega srda od tega, ki ga tak trol usmeri v vse nevernike, ki mu nastavljamo ogledalo, namesto da bi ga imeli radi in spoštovali.

