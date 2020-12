»Janša se igra in igračka z državljani in celo s samo državo«

IZJAVA DNEVA

"Je – v tem, da bi se morali posvetiti glavnemu cilju: zdaj dejavnostim za preprečevanje epidemije in vsakršne škode, ki jo povzroča. Toda prav tisti, ki pravi, da ni čas za "igrice", se igra – ne le s tvitanjem, temveč z državnimi in javnimi ustanovami, ki jim kakor za šalo jemlje sredstva, zamenjuje vodstva! On se igra in igračka z državljani in celo s samo državo! Krati nam človekove pravice in državljanske svoboščine, žali naše človeško dostojanstvo! Tako da se pozitivna »represija« v zvezi z epidemijo in negativna ideološka represija križata in medsebojno uničujeta. Rezultat pa je kaos, v katerega nas je s svojo pravno anomijo in posesivnostjo potopil sedanji predsednik vlade."

(Spomenka Hribar, ikona slovenskih prizadevanj za demokracijo, o izstopu DeSUS iz koalicije, da SMC in Janša pravita, da ni čas za politične igre in delitve in da je sitacija podobna kot pred plebiscitom; via Dnevnikov Objektiv)