»Se je Rudolf Maister boril za to, da na ministrstvu za kulturo ne bodo znali pisati slovensko?«

"Ko je ministrstvo za kulturo raperja Zlatka pred mesecem dni črtalo iz registra samozaposlenih v kulturi, je kot razbeljen žebelj, ki se zarije v bralčevo oko, zbodla raven jezikovne kulture, ki jo uporabljajo na Maistrovi ulici. Kaj pomeni trditev, da je Zlatko Čordić »… v zadnjem letu s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi«? Se je Rudolf Maister, pesnik in general, boril za to, da na ministrstvu za kulturo dobro stoletje po njegovem času ne bodo znali pisati slovensko?"

(Ali Žerdin, urednik, o tem, ko je Upravno sodišče raztrgalo odločbo ministrstva za kulturo in odpravilo izbris Zlatka iz registra samozaposlenih v kulturi; via Sobotna priloga Dela)