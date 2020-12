Nadškof Zore: »Še enkrat se zahvaljujem vladi, da ni pozabila na duhovnike«

"Kolikor sem seznanjen, je država v teh, doslej šestih, protikoronskih svežnjih pomagala pravzaprav vsem. Ne vem, ali je kakšno skupino ljudi popolnoma izpustila. Zelo sem vesel, da v tej pomoči ni pozabila na duhovnike. Dejstvo je, da so se duhovnikom dohodki zdaj zelo, zelo zmanjšali. Duhovniki – čeprav nekateri mislijo drugače – ne prejemajo nobenega plačila, nobene plače. Po drugi strani pa za socialno in zdravstveno zavarovanje vsak duhovnik prispeva iz svojega žepa dobro polovico prispevkov. Zato so pri nekaterih razmere postale zelo kritične. Tudi v tem času pokliče duhovnik, ki pove, da prihaja v stisko. Skupaj bomo našli rešitev, našli pot, ampak duhovniki so zdaj res v stiski. Še v večji stiski so pa sestre redovnice. Tudi njim je bila ta pomoč namenjena. Če pošteno pogledamo: vsak slovenski duhovnik v svoji službi skrbi tudi za izjemne zaklade naše narodne, sakralne, kulturne, arhivske dediščine. To pomoč vidimo samo kot priznanje za njihovo delo, ki pride redkokdaj, zato je še toliko bolj dobrodošlo. Še enkrat se zahvaljujem vladi, da ni pozabila na duhovnike."

(Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, o tem, da je pred kratkim kar nekaj razburjenja v javnosti sprožila pomoč države, temeljni dohodek 700 evrov, duhovnikom; via MMC RTV SLO)

