Covid za zapahi

Preživljanje epidemije – sploh med prazniki – ni lahko, še težje pa je za ranljive skupine. Situacija v slovenskih prezasedenih zaporih ni rožnata. Od začetka drugega vala so zapornikom omejeni obiski in izhodi, kar v večini primerov pomeni, da že mesece niso videli družin. Še bolj na udaru so zapornice na Igu s precej slabšimi (diskriminatornimi) pogoji, ki jim ni omogočena niti uporaba mobilnega telefona in interneta.

Vodstvo zaporov je v drugem valu kljub večjemu številu okužb odredilo manj začasnih prekinitev prestajanja kazni kot marca. O hitrih testih kljub pomanjkanju prostora za samoizolacijo ne razmišljajo. A brez skrbi, zagotovili so več čaja in voščenke. Prepoved obiskov sicer ni bila zelo uspešna; pretekli teden je Dob beležil nov izbruh okužb.

Še ena v vrsti ranljivih skupin, za katero vlada nima posluha, kaže, da si močan le toliko kot tvoj najšibkejši člen. In obsojenci pod odgovornostjo ministrstva za pravosodje so mnenja, da se to v bitki s covidom ni izkazalo.

