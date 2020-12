NAJBOLJ BRANO 2020: Tarča odpovedana zaradi Janše

PREGLED LETA

Erika Žnidaršič, Ivan Gale, Janez Janša. Nocoj boste v terminu Tarče lahko od naštetih gledali le predsednika vlade.

© Arhiv Mladine

Kaj ste najraje brali v letošnjem letu? Denimo članek o tem, da ni nobena skrivnost, da je oddaja Tarča na nacionalni televiziji trn v peti aktualne vlade.

Prav njena ekipa je namreč z objavo izpovedi in dokumentov žvižgača Ivana Galeta razkrila ključne podrobnosti o politično vodenih in preplačanih nakupih zaščitne in medicinske opreme v času epidemije covid-19.

Po Tarčinih razkritjih so krogi na desnici organizirali peticijo, v kateri so pozivali k bojkotiranju plačila prispevka za RTV. Več v članku z naslovom Tarča odpovedana zaradi Janše.