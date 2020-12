»Namen zaprtja trafik je jasen: Janševa vlada želi uničiti tiskane medije, ki so kritični do vlade«

IZJAVA DNEVA

"Minulo leto je bilo vse od začetka Janševe vlade na medijskem področju v znamenju Janševe vojne proti medijem. Zato je očitno povsem primerno, da se tako tudi izteka: z nepojasnjenim zaprtjem vseh trafik. Na srečo se lahko na časopise in revije še vedno naročite, ali se postavite v (dolge) vrste v živilskih trgovinah (vsaj tistih, ki sploh prodajajo tisk - Hofer in Lidl ga ne), na črpalkah ali na poštah. Škoda pa gotovo bo storjena. Že tako ranjenim tiskanim medijem bo izpadel prihodek od vsaj tretjine meseca, lahko pa se zgodi, da bo vlada ukrep podaljšala tudi v januarju."

"In zdaj ponovno zaprtje trafik. Ponovno brez jasne utemeljitve. Seveda je namen jasen: ekonomsko škodovati in poskusiti uničiti tiskane medije, ki so kritični do vlade in ki so po mnenju vlade ali vsaj SDS v rokah levičarskih tajkunov."

(Dr. Marko Milosavljević, strokovnjak za medije in profesor na Fakulteti za družbene vede (FDV), o nesmiselnem zaprtju trafik po ukazu Janševe vlade, ki želi tako utišati kritike ter nadaljevati vojno z mediji; via Facebook)