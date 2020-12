FOTOGALERIJA: Se policija boji miroljubnih sprehajalcev z dežniki?

FOTO DNEVA

Policija popisuje sprehajalce z dežniki

© Borut Krajnc

Mladinin fotoreporter Bojan Krajnc je v objektiv ujel nekaj utrinkov povsem mirnih sprehajalcev, ki so z napisi na dežnikih tiho protestirali v središču Ljubljane. Bili so na varni razdalji, nosili so zaščitne maske in upoštevali navodila NIJZ. Policisti so jih kljub temu legitimirali in popisali.

Policisti, ki se bojijo miroljubnih sprehajalcev

© Borut Krajnc