"Začel se je širiti smrad. Smrdi pri glavi, ja, kot riba, a veje tudi od telesa in od nog. Vohamo lahko bedo vseh prekarnih, nezaščitenih, odrinjenih delavk in delavcev, upokojenk in upokojencev, ki životarijo pod pragom revščine. Vohamo lahko strah ljudi, ki živijo iz rok v usta, gnev tistih, ki državo doživljajo zgolj kot represiven birokratski aparat. Vohamo lahko stisko tistih, ki jih nikjer in nikoli ne slišimo ali vidimo: žvepleni vonj pekla brezdomk in brezdomcev, mrzel pot migrantskih delavcev, kisel refluks večnih s.p. in agencijskih delavk, ki lahko o delavskih pravicah samo sanjajo. Jedek vonj veje od porazov socialne države, ki jih krpajo dobrodelne organizacije in civilna družba. In gniloba od neprestanega cikla korupcijskih afer, ki jim že mediji komaj sledijo, kaj šele kastrirani organi pregona."

(Jure Novak, režiser, performer in kolumnist, v Večeru o smradu, ki se širi po Sloveniji)